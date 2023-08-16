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Журналист Эрик Пинкус: «Джеймс Харден ожидал получить максимальный контракт»

По словам журналиста Bleacher Report Эрика Пинкуса, 10-кратный участник Матча всех звезд Джеймс Харден ожидал получить максимальный контракт от Дэрила Мори и «Филадельфии».

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