Хинштейн объявил о важном изменении в работе правительства Курской области

Хинштейн: все заседания правительства Курской области будут транслировать онлайн Все заседания правительства Курской области теперь будут проводиться в открытом режиме и транслироваться онлайн, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.
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