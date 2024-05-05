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Что изменилось в Законе Латвийской Православной Церкви?

Что изменилось в Законе Латвийской Православной Церкви?

Сегодня, 5 мая, православные и старообрядцы празднуют Пасху - Христос Воскресе! Латвийские православные храмы заполнили прихожане - многие желают познать таинство Светлого Праздника, отстоять пасхальную службу, услышать поздравления предстоятеля ЛПЦ, митрополита Рижского и всея Латвии Александра.

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