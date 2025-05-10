Минфин США предупредил о грозящем дефолте до конца лета

Власти США оказались на пороге возможного дефолта: если Конгресс не предпримет срочных мер по увеличению потолка государственного долга, уже в августе правительство может лишиться средств для исполнения финансовых обязательств.
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