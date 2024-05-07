Райдер: Пентагон осознает риски при захвате ВС России техники США на Украине

Американское министерство обороны знает, что военная техника, которую Соединенные Штаты Америки передают своим иностранным партнерам, в том числе Украине, может быть захвачена, и технологии могут оказаться в распоряжении другой страны.
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