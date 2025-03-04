Решетников: опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения экономики РФ

Опережающие индикаторы свидетельствуют о признаках охлаждения экономики России. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время выступления в Государственной думе, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии