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Решетников: опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения экономики РФ

Решетников: опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения экономики РФ

Опережающие индикаторы свидетельствуют о признаках охлаждения экономики России. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время выступления в Государственной думе, передает ТАСС.

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