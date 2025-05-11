В режиме прохождения с перманентной смертью Days Gone Remastered больше не будет случайных смертей из-за багаРазработчики Days Gone Remastered выпустили новое обновление направленное на устранение различных технических проблем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)