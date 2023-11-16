Житель Калужской области обвиняется в незаконном обороте немаркированной табачной продукции

Подразделением дознания УМВД России по городу Калуге окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1994 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.
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