Китай мечтает о Северном морском пути

Китай рассчитывает на развитие Северного морского пути. Об этом заявил заместитель директора Института международных отношений при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун в ходе пресс-салона в Пекине, организованного Китайской ассоциацией общественной дипломатии.
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