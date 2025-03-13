Строительство многоцелевых АПЛ типа Virginia Block V Проектный облик АПЛ типа VirginiaС конца девяностых годов предприятия США занимаются постройкой многоцелевых атомных подводных лодок проекта Virginia.
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Строительство многоцелевых АПЛ типа Virginia Block V Проектный облик АПЛ типа VirginiaС конца девяностых годов предприятия США занимаются постройкой многоцелевых атомных подводных лодок проекта Virginia.
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