Красный Полумесяц: Президент Ирана и все пассажиры его вертолета погибли

Все пассажиры и члены экипажа вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в ходе крушения. Об этом в эфире телеканала IRIB рассказал Пир Хосейн Коливанд, глава иранского общества Красного Полумесяца.
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