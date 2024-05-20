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Красный Полумесяц: Президент Ирана и все пассажиры его вертолета погибли

Красный Полумесяц: Президент Ирана и все пассажиры его вертолета погибли

Все пассажиры и члены экипажа вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в ходе крушения. Об этом в эфире телеканала IRIB рассказал Пир Хосейн Коливанд, глава иранского общества Красного Полумесяца.

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