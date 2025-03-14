В России объяснили введение новых санкций США

Новые санкции США — продолжение политики недобросовестной конкуренции, которая сама по себе не говорит об ухудшении в отношениях с Россией или о проблемах в переговорном процессе, заявил в разговоре с «Лентой.
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