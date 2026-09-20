Geely открыла в Китае предзаказы на седан Preface L Plus

Компания Geely объявила о старте предзаказов на новый седан Preface L Plus на рынке Китая. Модель предлагается в четырех комплектациях с ценовым диапазоном от 125 700 до 155 700 юаней (примерно 1,58–1,95 млн рублей).
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