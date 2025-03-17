ЕС столкнулся с проблемами при утверждении помощи Киеву на 40 млрд евро

Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa Евросоюзу приходится согласовывать "много деталей", чтобы утвердить выделение Киеву нового транша на 40 миллиардов евро, заявил глава европейской дипломатии Кая Каллас, слова которой приводит ТАСС.
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