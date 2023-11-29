Самая красивая девочка Приморья живет в Уссурийске

Как год встретишь — так его и проведешь. Именно эта примета стала знаковой для 8-летней жительницы Уссурийска Виктории Цой, взявшей корону Little Miss Уссурийск-2023 (0+) в феврале нынешнего года и Гран-при конкурса красоты для самых маленьких "Мини мисс Приморский край — 2023" (0+) в ноябре.