В УТ МВД России по ЮФО подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса рисунка «Мои родители работают в полиции»

В рамках повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного мнения граждан о деятельности полиции в УТ МВД России по ЮФО совместно с Общественным советом при Управлении проведен Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».
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