«Панцирь» неожиданно поставил в тупик генералов НАТО, обнулив американские ATACMS

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
За каждый АТАКМСпо нашей территории должно уничтожать штатовский разведывательный беспилотник, либо спутник!
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5 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Надо бить и уничтожать одну заразу это шайку Зеленского и чем быстрее,тем меньше будут доставки оружия.Когда бьют по нашим городам,значить надо уничтожать нацискую Украину и всё выхода у нас нет.
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1 час.
Yvan
👍
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39 мин.

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