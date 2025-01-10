«Панцирь» неожиданно поставил в тупик генералов НАТО, обнулив американские ATACMS

За океаном пытаются понять связку С-400 и российских ЗРК ближнего боя Константин Ольшанский Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Издание Bulgarian Military разгадало «секрет», каким образом русским удается противостоять украинским атакам дальнобойными ракетами ATACMS.
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