ФЮ

Фаина Юсупова

Надо бить и уничтожать одну заразу это шайку Зеленского и чем быстрее,тем меньше будут доставки оружия.Когда бьют по нашим городам,значить надо уничтожать нацискую Украину и всё выхода у нас нет.