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«Ты готова дальше?» — неугомонный Тарасов захотел еще одного ребенка

«Ты готова дальше?» — неугомонный Тарасов захотел еще одного ребенка

Футболист Дмитрий Тарасов задумался о пятом ребенке с моделью Анастасией Костенко. И это при том, что она родила четвертого меньше месяца назад, и пара до сих пор ему не придумала имя, пишет Telegram-канал «Звездач».

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