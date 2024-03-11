Футболист Дмитрий Тарасов задумался о пятом ребенке с моделью Анастасией Костенко. И это при том, что она родила четвертого меньше месяца назад, и пара до сих пор ему не придумала имя, пишет Telegram-канал «Звездач».
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