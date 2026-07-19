Компания на электросамокатах устроила настоящий хаос на дороге

Компания друзей решила устроить совместный заезд на электросамокатах. Однако уже через несколько секунд поездка превратилась в настоящий хаос: участники начали сталкиваться друг с другом, терять управление и падать, создавая эффект домино.
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