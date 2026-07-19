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Компания на электросамокатах устроила настоящий хаос на дороге

Компания на электросамокатах устроила настоящий хаос на дороге

Компания друзей решила устроить совместный заезд на электросамокатах. Однако уже через несколько секунд поездка превратилась в настоящий хаос: участники начали сталкиваться друг с другом, терять управление и падать, создавая эффект домино.

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