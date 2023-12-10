Депутат Рады Костенко: ограниченно годные призывники попадают в штурмовики

Украинские командиры не учитывают возможности ограниченно годных призывников и отправляют их в штурмовые подразделения Вооружённых сил Украины, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
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