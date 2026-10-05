В Челябинске утонул 78-летний мужчина на глазах у очевидцев

В поселке Сухомесово очевидцы заметили мужчину 1946 года рождения в озере Смолино примерно в двадцати метрах от берега и вызвали экстренные службы, однако прибывшие врачи констатировали его смерть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самолёт с соратни...
- Австрийский экспе...
- Трамп проиграл - ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым