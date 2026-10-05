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Царьград

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В Челябинске утонул 78-летний мужчина на глазах у очевидцев

В Челябинске утонул 78-летний мужчина на глазах у очевидцев

В поселке Сухомесово очевидцы заметили мужчину 1946 года рождения в озере Смолино примерно в двадцати метрах от берега и вызвали экстренные службы, однако прибывшие врачи констатировали его смерть.

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