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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов об атмосфере в «Локо»: «У нас «чистая» раздевалка, где нет подлости. Все бьются за команду. Она идет вперед, невзирая на всевозможные течения»

Во вторник команда обыграла московское «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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