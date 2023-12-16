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Закон и Порядок

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Предприятия завершат 2023 год с рекордным за 10 лет оптимизмом

Предприятия завершат 2023 год с рекордным за 10 лет оптимизмом

Опросы ЦБ и Института Гайдара: бизнес завершает год с высоким уровнем оптимизма Опросы ЦБ показали максимальный бизнес-оптимизм за 10 лет.

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