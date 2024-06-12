«Фобос»: в День России в Москве ожидаются грозы и потопы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью изданию РИА Новости заявил, что в День России, 12 июня, в Москве ожидается тепло до 26 градусов, с возможностью тропических ливней и гроз.
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