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Бизнес журнал. Урал

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Жукова предложили председателем Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Жуков имеет опыт работы в органах власти и экономике, возглавлял Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности, с 2019 года руководит исполкомом регионального отделения «Единой России».

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