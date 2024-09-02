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Главу штаба ВСУ проверят на связи с Россией

Главу штаба ВСУ проверят на связи с Россией

Бобровская: главу штаба ВСУ Гладкого проверят на связи с России Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки попросит Службу безопасности Украины (СБУ) проверить главу штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией.

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