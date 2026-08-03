Чемпион Шанхай Мастерс 2026 Трамп: «Мне нравится быть первым в мировом рейтинге по снукеру»

Джадд Трамп после победы над Кайреном Уилсоном со счетом 11-6 в финале на турнире Шанхай Мастерс 2026 намерен сохранить за собой лидерство в мировом рейтинге, сообщает SnookerHQ Джадд Трамп (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Джадд Трамп остался доволен успешным стартом нового снукерного сезона 2026-27, одержав победу над Кайреном Уилсоном в финале Shanghai Masters 2026, состоявшемся в воскресенье.