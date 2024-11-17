Поймал Дзен: как основатель йога-центра развращал адептов своего культа

Королеву Марафонов Елену Блиновскую признали официально банкротом. Теперь все ее имущество движимое и недвижимое будет распродавать финансовый управляющий, в том числе с молотка могут пустить украшения, бытовую технику, мебель, все что имеет какую-то ценность и дороже десяти тысяч рублей.
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