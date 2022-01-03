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Франция продолжает теснить Россию на оружейном рынке Индии

Франция продолжает теснить Россию на оружейном рынке Индии

Франция явно намеревается серьезно потеснить Россию на рынке вооружений Индии, поставив туда свои танки в рамках реализации индийцами своей программы модернизации бронетанковых войск Future Ready Combat Vehicle, FRCV » (Боевые машины будущего).

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