Франция продолжает теснить Россию на оружейном рынке Индии

Франция явно намеревается серьезно потеснить Россию на рынке вооружений Индии, поставив туда свои танки в рамках реализации индийцами своей программы модернизации бронетанковых войск Future Ready Combat Vehicle, FRCV » (Боевые машины будущего).
Франция явно намеревается серьезно потеснить Россию на рынке вооружений Индии, поставив туда свои танки в рамках реализации индийцами своей программы модернизации бронетанковых войск Future Ready Combat Vehicle, FRCV » (Боевые машины будущего).
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