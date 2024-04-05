Власти РФ готовят изменения в Налоговом кодексе

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 5 апреля предложил внести правки в Налоговый кодекс и расширить число субъектов со свободной экономической зоной: Белгородская, Курская, Брянская области и ряд других субъектов.
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