Вечная ценность: мировые ЦБ спешно закупают золото перед вводом пошлин

Цена на золото в последние дни пробила еще одну психологически важную отметку — $3200 за унцию. Стремительный рост котировок драгоценного металла произошел на фоне введения тарифов Трампа, что погрузило мировые финансовые рынки в панику.
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