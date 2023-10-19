Расписание на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 21 по 25 октября

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с вечера 21 октября до утра 25 октября в связи с ремонтом пути на станции "Люблино".
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