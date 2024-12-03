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Региональная Юридическая Служба

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Киев поставил перед ВСУ задачу удерживаться в Курской области до инаугурации Трампа

Киев поставил перед ВСУ задачу удерживаться в Курской области до инаугурации Трампа

Фото: arbatmedia.kz Важные новости России за неделю  сообщают о том, что Киев поставил перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) стратегическую задачу — удерживать контроль над территориями в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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