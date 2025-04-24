Токаев заявил о провале на западе концепции мультикультурализма

Запад столкнулся с провалом концепции мультикультурализма и мультиэтничности, потому его представители удивляются гармоничному сочетанию в Казахстане различных культур, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
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