Токаев заявил о провале на западе концепции мультикультурализма

Запад столкнулся с провалом концепции мультикультурализма и мультиэтничности, потому его представители удивляются гармоничному сочетанию в Казахстане различных культур, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.