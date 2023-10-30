Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Вечная память дорогой защитник Родины.Искреннее соболезнование семье, родным.Будем помнить.В Новосибирской о...
  • Juri
    как можно такое слушать и смотреть? у людей не стало мозга?«Бороться с мерзо...
  • Надежда Никитина
    !!!!!!!!!Все всё знали: за...

Суд оштрафовал пилота частного самолета за полет без разрешения

Суд оштрафовал пилота частного самолета за полет без разрешения

В 20 тысяч рублей обошелся полет над Мочище пилоту частного самолета. Нарушение выявила прокуратура. В Новосибирске суд привлек к административной ответственности пилота частного самолета за полет без уведомления органа обслуживания воздушного движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх