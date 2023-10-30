Суд оштрафовал пилота частного самолета за полет без разрешения

В 20 тысяч рублей обошелся полет над Мочище пилоту частного самолета. Нарушение выявила прокуратура. В Новосибирске суд привлек к административной ответственности пилота частного самолета за полет без уведомления органа обслуживания воздушного движения.
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