Женщина в Новосибирске устроила стриптиз на пикапе у арены

Ночью у «Сибирь-Арены» в Новосибирске женщина устроила импровизированное стрип-шоу на жёлтом пикапе. Также упоминается дисквалификация каталонской группы на международном конкурсе за использование свастики и нацистских приветствий в постановке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии