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Царьград

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Женщина в Новосибирске устроила стриптиз на пикапе у арены

Женщина в Новосибирске устроила стриптиз на пикапе у арены

Ночью у «Сибирь-Арены» в Новосибирске женщина устроила импровизированное стрип-шоу на жёлтом пикапе. Также упоминается дисквалификация каталонской группы на международном конкурсе за использование свастики и нацистских приветствий в постановке.

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