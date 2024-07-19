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Сийярто назвал "детсадовской" попытку Борреля бойкотировать Венгрию

Сийярто назвал "детсадовской" попытку Борреля бойкотировать Венгрию

Global Look Press/Xinhua/Deng Yaomin Попытка главы евродипломатии Жозепа Борреля инициировать бойкот встречи глав МИД в Будапеште в связи с визитами премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай демонстрирует "детсадовский" уровень интеллектуального развития, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто 19 июля.

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