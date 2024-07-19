Global Look Press/Xinhua/Deng Yaomin Попытка главы евродипломатии Жозепа Борреля инициировать бойкот встречи глав МИД в Будапеште в связи с визитами премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай демонстрирует "детсадовский" уровень интеллектуального развития, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто 19 июля.