Россиянам рассказали о случаях принудительного изъятия дачных участков и домов

Собственник дачного участка может не подозревать, что его недвижимость уже находится под угрозой изъятия, при этом снования для такой меры разнообразны и не всегда очевидны, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
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