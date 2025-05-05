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Россиянам рассказали о случаях принудительного изъятия дачных участков и домов

Россиянам рассказали о случаях принудительного изъятия дачных участков и домов

Собственник дачного участка может не подозревать, что его недвижимость уже находится под угрозой изъятия, при этом снования для такой меры разнообразны и не всегда очевидны, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

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