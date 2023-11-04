Нежные стихи и красивые открытки на Всемирный день мужчин, отмечаемый 5 ноября Ирэн ОрлонскаяЭто осеннее воскресенье, 5 ноября 202 года, по-настоящему День силы и мужественности ведь именно в эти ноябрьские сутки во многих государствах отмечается Всемирный праздник мужчин.
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