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В Петербурге завершили ремонт Богатырского проспекта

В Петербурге завершили ремонт Богатырского проспекта

Как сообщили 3 сентября в пресс-службе Смольного, дорожники привели в порядок более 100 тысяч квадратных метров покрытия на Богатырском проспекте.

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