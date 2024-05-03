Прибыль Совкомбанка по РСБУ сократилась втрое, до 11 млрд рублей в I квартале

Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ в первом квартале 2024 года сократилась в 2,8 раза, до 11,4 млрд рублей, по сравнению с 31,6 млрд рублей за тот же период прошлого года, следует из отчета кредитной организации.
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