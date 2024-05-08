FT: Литва может отказать в ПМЖ украинским уклонистам

Литовские власти не исключают возможности отказа в предоставлении постоянного вида на жительство украинцам, уклоняющимся от службы в ВСУ, пишет Financial Times, ссылаясь на главу кабмина Литвы Ингриду Шимоните.
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