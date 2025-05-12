Россия и КНР разрушили планы Трампа одним заявлением: "страшный сон" сбылся

Китай и Россия 8 мая подписали важную совместную декларацию. Этот документ не только укрепил всеобъемлющее партнерство стратегического взаимодействия двух стран в новую эпоху, но и закрепил ключевое положение, прямо осуждающее попытки любых государств навязывать третьим странам враждебное отношение к Китаю и России.