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Россия и КНР разрушили планы Трампа одним заявлением: "страшный сон" сбылся

Россия и КНР разрушили планы Трампа одним заявлением: "страшный сон" сбылся

Китай и Россия 8 мая подписали важную совместную декларацию. Этот документ не только укрепил всеобъемлющее партнерство стратегического взаимодействия двух стран в новую эпоху, но и закрепил ключевое положение, прямо осуждающее попытки любых государств навязывать третьим странам враждебное отношение к Китаю и России.

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