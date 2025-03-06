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Рссийский рынок в полном объёме обеспечен цветами перед 8 Марта

Российский рынок в полном объёме обеспечен цветами перед 8 Марта. Об этом заявили в Минсельхозе. Там уточнили, что основное производство цветов находится в регионах Центрального федерального округа – 35% от общероссийских показателей, а Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край стали лидерами по производству цветов по итогам 2023 года.

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