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Царьград

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Дунайские порты заместили около 10% экспорта Большой Одессы

Дунайские порты заместили около 10% экспорта Большой Одессы

Дунайские порты смогли компенсировать около 10% объема экспорта, который до июля 2026 года проходил через порты Большой Одессы, следует из расчетов ТАСС.

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