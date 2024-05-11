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Пиоли о Серии А: «Интер» был сильнее всех, не только нас. «Милан» старался, но не смог преодолеть определенные препятствия»

«Россонери» одержали победу со счетом 5:1 в 36-м туре Серии А.   Об игре «Очень важная победа, за последние годы мы не привыкли к тому, чтобы долго не выигрывать.

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