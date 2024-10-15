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Боевики в Африке используют украинские дроны против армии Мали и её российских помощников из «Вагнера» — Le Monde

Боевики в Африке используют украинские дроны против армии Мали и её российских помощников из «Вагнера» — Le Monde

Боевики в Африке с лета используют украинские дроны против армии Мали и ее российских помощников из «Вагнера», сообщает французское издание Le Monde.

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