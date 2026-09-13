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Царьград

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Фил Фоден получил красную карточку за грубую игру против Фернандеша

Фил Фоден получил красную карточку за грубую игру против Фернандеша

В матче АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» полузащитник Фил Фоден был удалён на 23-й минуте после удара шипами по животу Бруну Фернандеша.

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