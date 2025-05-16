ОПС Вешкина: контрактная паутина до Дрозденко и Воробьева доведёт?

Приговоренный к девяти годам колонии бывший замглавы Военно-медицинской академии Вешкин, которому вменяют взятки в составе «устойчивой группы», далеко не единственный служащий госструктур, кто должен оказаться на скамье подсудимых.
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