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Клишас: Запад спустя пять месяцев внезапно заметил преступления киевских националистов

Клишас: Запад спустя пять месяцев внезапно заметил преступления киевских националистов

globallookpress/Federation Council of Russia Правозащитники Запада спустя пять месяцев специальной военной операции России на Украине вдруг неожиданно для себя «прозрели» и увидели преступления киевского режима против гражданского населения.

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