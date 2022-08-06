Клишас: Запад спустя пять месяцев внезапно заметил преступления киевских националистов

globallookpress/Federation Council of Russia Правозащитники Запада спустя пять месяцев специальной военной операции России на Украине вдруг неожиданно для себя «прозрели» и увидели преступления киевского режима против гражданского населения.
globallookpress/Federation Council of Russia Правозащитники Запада спустя пять месяцев специальной военной операции России на Украине вдруг неожиданно для себя «прозрели» и увидели преступления киевского режима против гражданского населения.
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